Magazine Simaria explica por quê se casou com estrangeiro: 'falavam que os caras daqui eram muito vagabundos' 'Desde pequena eu já falava: 'vou casar com homem de fora, não vou casar com brasileiro'', afirmou cantora

A cantora Simaria, da dupla com Simone, falou sobre seu casamento com o marido Vicente, que é espanhol, em entrevista ao programa Pânico nesta terça-feira, 7, e afirmou que desde sua juventude já tinha planos de se casar com um estrangeiro. "Meu marido é espanhol. Desde pequena eu já falava: 'vou casar com homem de fora do País, não vou casar com brasil...