Magazine Simaria coloca mansão em Goiânia à venda por R$ 3 milhões Cantora da dupla com a irmã Simone colocou o imóvel disponível para venda ou aluguel com todos os móveis, exceto a cama de casal

A mansão da cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone, em um condomínio de luxo em Goiânia, está à venda pelo preço de R$ 3 milhões. A informação é do Portal Extra. O imóvel está desocupado desde 2017, quando a cantora se mudou para Fortaleza. Com quase 500 metros quadrados, quatro suítres e sala com dois ambientes, piscina com aquecimento solar, banh...