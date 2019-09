Magazine Silvio Santos promove desfile com crianças de maiô e é criticado Durante a apresentação das meninas, com idades de sete e oito anos, Silvio Santos perguntava se elas gostavam de aparecer (para o público) e por quê

Silvio Santos e o programa que apresentado por ele aos domingos no SBT estão sendo criticados por internautas pela exibição, no último dia 22, de um desfile com meninas de menos de dez anos de idade vestindo maiô. O Programa Silvio Santos promoveu um concurso de miss infantil em que as participantes se apresentavam com uma fantasia, depois vestindo maiô e, em seguida, c...