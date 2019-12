Magazine Silvio Santos é acusado de racismo após tirar prêmio de candidata negra; assista Apresentador disse que daria vitória a outra concorrente 'que canta bem e é bonita'; internautas reagiram nas redes sociais

Silvio Santos está sendo acusado de racismo por internautas após um episódio do programa deste domingo, 8, no SBT. Durante um quadro musical, o apresentador contrariou a votação do auditório, que escolheu como melhor cantora uma mulher negra, e deu o prêmio para outra candidata. Jennyfer Oliver, que era a única negra das quatro participantes, recebeu 84 votos da pla...