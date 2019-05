Magazine Shows na Pecuária e apresentação do grupo The Platters são os destaques da semana

A rainha da sofrência Marília Mendonça e a gêmeas Maiara & Maraisa apresentam o projeto A Festa das Patroas, quinta-feira, às 22 horas, na Pecuária de Goiânia. O show é inédito na capital e conta no repertório com os grandes sucessos das cantoras sertanejas. A programação traz ainda o pagodeiro Ferrugem na sexta-feira e as duplas Di Paullo & Paulino, Gian...