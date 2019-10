Magazine Shows do Rock in Rio recebem alterações, confira os horários O segundo fim de semana de festival recebe nomes como Red Hot Chili Peppers, Panic! At the Disco, Nile Rodgers e Emicida

O Rock in Rio chega ao seu segundo fim de semana a partir desta quinta (3). A Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico (zona oeste do Rio), recebe em sua volta nomes como Red Hot Chili Peppers, Panic! At the Disco, Nile Rodgers e Emicida. Houve mudança em alguns horários. Nesta quinta (3), por exemplo, no New Dance Order a dupla Cat Dealers se apresenta das 20...