Magazine Shows do Lollapalooza estão suspensos por ameaça de raios e chuva forte em São Paulo Apresentações de Rashid e da banda Lany pararam por causa de raios e ventania

Os shows do rapper paulistano Rashid e da banda LANY no Lollapalooza 2019 foram interrompidos por causa da chuva no começo da tarde deste sábado, 6. As duas apresentações tinham acabado de começar, Rashid tinha tocado apenas duas canções. A produção do evento avisou que por questões de segurança os shows teriam uma pausa, por conta de raios próxim...