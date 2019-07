Magazine Shows de Seu Jorge e É o Tchan são os destaques da programação em Goiânia nesta semana Após um bom tempo afastado dos palcos para se dedicar aos projetos cinematográficos, Seu Jorge está de volta à música

É tempo de matar saudades. Após um bom tempo afastado dos palcos para se dedicar aos projetos cinematográficos, Seu Jorge está de volta à música e faz show em Goiânia que promete ser um reencontro com o público. A apresentação será na sexta-feira, às 21h30, no Centro de Convenções da PUC Goiás. No palco, apenas Seu Jorge e Pretinho da Serrinha com seus violões...