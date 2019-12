Magazine Show 'Roberto Carlos em Jerusalém 3D' chega aos cinemas Com direção de Jayme Monjardim, filme estreia nesta segunda-feira (2). Primeira sessão no Rio de Janeiro terá presença do Rei

Com direção de Jayme Monjardim, o show que Roberto Carlos fez em Jerusalém, em 2011, será exibido nos cinemas, desta segunda-feira, 2. Aliás, nesta primeira sessão, o Rei estará presente na sala Odeon, no Rio de Janeiro, para acompanhar a exibição. Gravado em um palco de mais de mil metros quadrados, no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), que fica junto às muralhas...