Show: Grupo Essência apresenta canções mineiras nesta quinta-feira, 19

Como uma homenagem aos sons de Minas Gerais, o grupo de MPB vocal Essência faz show no Ateliê Café, Pizza e Arte nesta quinta-feira, a partir das 20 horas. Na apresentação, a banda destaca as canções do Clube da Esquina, além de músicas autorais. O repertório inclui canções de Lô Borges, Beto Guedes, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Tavito, entre outros compos...