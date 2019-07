Magazine Show do roqueiro Nasi e da banda Biquíni Cavadão são destaques da programação em Goiânia

Vai ser para matar as saudades. Amantes do rock BR não têm do que reclamar esta semana em Goiânia, com shows de expoentes do gênero. No Bolshoi Pub, Nasi, vocalista do Ira!, faz a festa, quinta-feira, com hits como Tarde Vazia e Envelheço na Cidade. Já o Deu Praia, no sábado, abre espaço para o Biquíni Cavadão, que andou ausente dos palcos goianos e volta para...