Magazine Show do Esqueleto é atração do Teatro Goiânia, neste sábado O ingresso do espetáculo, que começa às 19h 30, custa R$ 25, mais um quilo de alimento não perecível

Com enfoque na sátira social e temas referentes ao curso de medicina, o Show do Esqueleto, produzido e promovido pelos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), é apresentado neste sábado, 1º, no Teatro Goiânia. O ingresso do espetáculo, começa às 19h 30, custa R$ 25, mais um quilo de alimento não perecível. Tradicionalmente produzida pelos ...