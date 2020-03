Magazine Show de Roberto Carlos tem nova data; cantor passará aniversário em Goiânia Inicialmente divulgado para o dia 18 de abril, o show coincidirá com as comemorações do aniversário do astro

A data do show do cantor e compositor Roberto Carlos em Goiânia foi alterada para 19 de abril, dia em que o artista completará 79 anos. Ele passará o aniversário na capital e se apresentará às 18h30, um domingo, no Ginásio Goiânia Arena. Inicialmente divulgado para o dia 18, o show coincidirá com as comemorações do astro. A venda dos ingressos será iniciada no dia...