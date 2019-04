Magazine Show de Priscilla Alcantara em Goiânia é cancelado Veja como ter o reembolso dos ingressos já adquiridos

O show da cantora paulista Priscilla Alcantara, um dos nomes mais promissores da música gospel, que seria realizado nesta sexta-feira (26), a partir das 20h30, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, foi cancelado nesta segunda-feira (22). Em nota, a assessoria de imprensa do evento diz que "o cancelamento se deu por questões de logísticas alheias ao seu co...