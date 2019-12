Magazine Show de pop rock com a banda Clube Retrô ocorre no palco do Teatro Sesi No repertório, sucessos que atravessaram épocas de artistas como Village People, Raul Seixas, Shania Twain, Bee Gees, Bon Jovi e Rita Lee

A banda Clube Retrô (foto) faz show nesta terça-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesi. O grupo de pop rock é conhecido pelos shows animados e cheios de energia. No repertório, sucessos que atravessaram épocas de artistas como Village People, Raul Seixas, Shania Twain, Bee Gees, Bon Jovi e Rita Lee. A banda foi formada em Goiânia em 2014 e tem como integrantes o...