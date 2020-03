O show Esse Amor Sem Preconceito de Nando Reis com participação especial de Arnaldo Antunes que seria realizado na sexta-feira, 20, no Centro de Convenções da PUC Goiás, em Goiânia, foi remarcado para o dia 25 de setembro. O adiamento atende à recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o cancelamento de eventos devido à atual pandemia de coronavírus. A organização do evento informa que os ingressos adquiridos serão válidos, não havendo necessidade de troca. Dúvidas ou solicitações de reembolso devem ser encaminhadas ao e-mail covid19@alphatickets.com.br