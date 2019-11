Magazine Show de Milton Nascimento é o principal destaque da programação cultural

O cantor Milton Nascimento está de volta a Goiânia e dessa vez com a turnê dos lendários discos do Clube da Esquina. Bituca apresenta-se no sábado, às 21 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. No repertório, resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns, com sucessos nunca tocados ao vivo, além de músicas dos trabalhos Minas e Geraes. A semana também está c...