O shopping Flamboyant informou na manhã deste sábado por nota que devido ao avanço do coronavírus irá adiar seus eventos que aconteceriam neste mês, com isso a apresentação de Martinho da Vila com participação de Roberta Sá será remarcada e os ingressos já trocados, serão válidos para a nova data.

Além disso, a instituição prepara novas datas para a peça teatral “Aladdin e a lâmpada maravilhosa” e estreia do Flamboyant In Concert, eventos que aconteceriam neste mês.

Veja nota na íntegra:

“Mantendo seu funcionamento normal, Flamboyant Shopping orienta clientes sobre eventos institucionais

Ações de prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde estão sendo intensificadas e o Shopping segue atento a novas recomendações de higiene e prevenção

Solidário às medidas cautelares estabelecidas pelas autoridades em Goiás, o Flamboyant Shopping esclarece sobre o adiamento de seus eventos institucionais. Entre as iniciativas, já trabalha para compartilhar novas datas para a peça teatral “Aladdin e a lâmpada maravilhosa” e estreia do Flamboyant In Concert, ações que ocorreriam no mês de março.

No caso da peça teatral, o ressarcimento ficará disponível a quem adquiriu o ingresso. Basta procurar o ponto de venda no Flamboyant Shopping, munido dos ingressos adquiridos e documentos pessoais. A apresentação de Martinho da Vila com participação de Roberta Sá será remarcada e os ingressos já trocados, serão válidos para a nova data”.