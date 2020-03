Magazine Show de Maria Rita em Goiânia é adiado Apresentação estava marcada para o dia 3 de abril; confira mais informações sobre os ingressos e reembolsos

A produção do show voz:piano com a Maria Rita, que estava marcado para o dia 3 de abril em Goiânia, confirmou nesta terça-feira (17) que a apresentação foi adiada “em função das medidas restritivas de aglomeração de pessoas impostas no Estado de Goiás como preventivas ao” novo coronavírus. A nova data foi marcada para o dia 15 de agosto, no Teatro Rio Vermelho . “Não existe...