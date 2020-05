PITTY

A roqueira baiana faz uma live especial hoje, a partir das 21 horas, em seu canal na Twitch para celebrar o aniversário de um de seus mais famosos discos, Admirável Chip Novo.

ARA KETU

Ritmo que toma conta das lives, o axé vai comer solto na live de hoje do grupo Ara Ketu, que completa 40 anos de existência em 2020. O show on-line acontece a partir das 18h30 no YouTube.

DUDA BEAT

A cantora pernambucana faz uma live especial junto com Izenzêê, a partir das 19 horas no Instagram (@dudabeat), para um bate-papo com o tema Relações Amorosas no Tempo de Isolamento.

PÉRICLES

A partir das 20 horas, o pagodeiro Péricles promove uma live em seu canal do YouTube entoando seus principais hits, como Até que Durou e Final de Tarde.

RADIOHEAD

No time de bandas internacionais, a consagrada Radiohead transmite shows de seu arquivo ao vivo todas às quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube. Ótima oportunidade para rememorar os clássicos do grupo.