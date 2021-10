Show que marca o retorno de Gusttavo Lima aos palcos brasileiros, o evento-teste Embaixador em Goiânia reúne cerca de 15 mil pessoas, nesta sábado (23/10) no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Mas atenção! Para entrar na festa, mesmo quem tem comprovante de vacinação das dus doses contra a Covid-19 precisa apresentar teste com resultado negativo para o coronavírus, realizado nas últimas 48 horas. Vale tanto o antígeno quanto o RT-PCR.



Aqueles que ainda não fizeram o exame podem se submeter ao teste no laboratório montado em frente à entrada da festa. No local, a análise feita por um laboratório parceiro do evento terá o valor promocional de R$ 40. O teste rápido (o antígeno) apresenta o resultado em 40 minutos. Não é necessário agendar e o atendimento será feito por ordem chegada.



Quem quiser evitar a aglomeração na porta tem a opção de fazer o teste em diversas farmácias que oferecem o serviço na capital. Os preços variam de R$ 90 a R$ 120. Há estabelecimentos que funcionam 24 horas, mas muitos deles pedem que o cliente ligue para fazer o agendamento.



Durante toda a semana, o show do embaixador movimentou postos de testagem e vacinação na cidade. Nesta sexta-feira (22), somente no drive thru da Prefeitura houve o registro de um aumento de 40% na procura por testes.



O show do sertanejo marca a retomada dos grandes eventos presenciais. O preço das entradas variavam de R$ 150 a R$ 400. No entanto, os ingresso via aplicativo estão esgotados desde a última quinta-feira.



Os portões serão abertos às 15 horas. O início dos shows, com apresentação da dupla Bruno e Denner, está marcada para as 16 horas. Na sequência será a vez de Felipe Araújo. Gusttavo Lima deve subir ao palco 360º por volta das 19 horas, sem horário para encerrar a festa.

O evento-teste foi liberado pela Secretaria Municipal de Saúde. A pedido da Secretaria de Estado da Saúde (SES), todos os participantes deverão se submeter a um monitoramento no período de 14 dias após o show.