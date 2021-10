Magazine Show de Gusttavo Lima em Goiânia será para 15 mil pessoas Ingressos para as duas áreas premium já estão esgotados. Superevento-teste será realizado no da 23 de outubro, no estacionamento do Serra Dourada

Mais uma vez Gusttavo Lima mostra que não entre em campo para brincadeira. Precursor das superlives, o sertanejo será agora o pioneiro dos supereventos-teste. O show Embaixador in Goiânia, que será realizado no dia 23 de outubro, tem previsão de público para 15 mil pessoas no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O público estimado para a volta do embaixa...