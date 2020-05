Magazine Show de garota A indústria mundial de shows nunca mais foi a mesma depois da explosiva turnê Blond Ambition, que completa 30 anos em 2020

Engrenagens gigantes começam a girar enquanto estruturas de metal se movem no meio do palco. Bailarinos sorrateiramente surgem da escuridão e, quando tudo parece ficar ainda maior, uma escada se ergue do chão e, lá em cima, brilha Madonna. O prelúdio da Blond Ambition, terceira turnê da cantora e que completa 30 anos em 2020, é só a promessa da grandiosidade do ...