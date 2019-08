Magazine Show de Djavan e da banda Titãs agitam a semana Entre os destaques está a apresentação da Quasar Cia. de Dança

Acompanhado do coro da plateia, Djavan deve reviver em Goiânia clássicos de uma carreira vitoriosa de mais de 45 anos. O artista é um dos convidados do Complexo A Casa na noite de sexta-feira. Cantor e compositor, Djavan está em turnê baseada no seu mais recente lançamento, Vesúvio. Já os fãs da Quasar Cia. de Dança não podem perder a apresentação única do novo esp...