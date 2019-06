Magazine Show de Dinho Ouro Preto em Goiânia é adiado para quinta (27) Apresentação seria realizada no projeto Flamboyant In Concert nesta terça-feira (25)

O show do cantor Dinho Ouro Preto, líder do Capital Inicial, que seria realizado nesta terça-feira (25) no palco do Flamboyant In Concert, foi adiado por motivos de saúde, segundo nota da assessoria de imprensa do artista. A nova data da apresentação está marcada para quinta-feira (27), às 19h30, no mesmo local. Os ingressos continuam válidos. Para mais informações: 3...