Magazine Show de Claudia Garcia anima feijoada

A cantora Claudia Garcia (foto) faz show de samba no Quintal do Jajá, neste sábado, interpretando sucessos de Dona Ivone Lara, João Nogueira, Ivan Lins, Tom Jobim, Cartola, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Vinicius de Moraes e Adoniran Barbosa, entre outros nomes. A apresentação começará às 13h30. No show, a cantora estará acompanhada pelos músicos Fernandinho (violão...