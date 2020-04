O show da cantora inglesa Bonnie Tyler em Goiânia foi adiado para outubro, ainda sem uma data agendada, em função das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. A apresentação estava marcada para o dia 9 de maio no Goiânia Arena.

A cantora faria em maio uma série de apresentações pelo Brasil em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Além de Goiânia, estavam no roteiro São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Tubarão (SC), Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

Dona de um dos maiores hits da década de 1980, “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler apresentaria a turnê do álbum “Between the Earth and the Stars”, lançado em 2019. No Brasil, a cantora também é conhecida por uma parceria realizada com Fábio Jr, em 1987, na música “Sem Limites Pra Sonhar”.

As pessoas que adquiriram os ingressos não precisam trocar, os mesmos bilhetes continuam valendo para a nova data e poltrona adquirida. A previsão é que a artista se apresente em Goiânia no último final de semana de outubro.