Magazine Shopping realiza feira de adoção de cães neste fim de semana em Goiânia Diversos animais, filhotes e adultos, vítimas de maus-tratos, estarão à espera de um novo lar; todos os animais já estão castrados, vermifugados e vacinados

O Plaza D’oro Shopping, em parceria com o Abrigo de Animais Santuário, realiza neste sábado (1º) a feira de adoção pet, a partir do meio-dia. Diversos filhotes e adultos, vítimas de maus-tratos, estarão à espera de um novo lar. Para adotar um bichinho, o interessado deve ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e pass...