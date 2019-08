Magazine Shopping de Goiânia inaugura estúdio para youtubers para crianças e adolescentes Espaço oferece cenários diversificados, câmera profissional e acompanhamento monitorado

A capital recebe a partir deste sábado (24) o Espaço Youtuber, instalado no terceiro piso do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. No ambiente exclusivo para crianças e adolescentes, é possível gravar vídeos rápidos e criativos com foco no YouTube, mais famosa rede social de vídeos do mundo. O Espaço Youtuber está instalado no Clubinho Game Zone Ctrl + Play e ofer...