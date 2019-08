Magazine Shopping de Goiânia inaugura estúdio de Youtuber para crianças e adolescentes Espaço oferece cenários diversificados, câmera profissional e acompanhamento monitorado

O primeiro espaço Youtuber instalado em shopping do Brasil será inaugurado neste sábado (24), no terceiro piso do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. No ambiente exclusivo para crianças e adolescentes, eles podem gravar vídeos rápidos e criativos com foco no Youtube. O Espaço Youtuber está instalado no Clubinho Game Zone Ctrl + Play, e oferece ao público infant...