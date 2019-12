Magazine Shopping Cerrado apresenta performances natalinas de canto e dança O centro de compras sediará as exibições das turmas do ensino fundamental do Colégio Excelso, compostas por cerca de 120 alunos, e do ballet baby class, que reúne 14 bailarinas dos 3 aos 5 anos de idade

