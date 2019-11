Magazine Shawn Mendes chega ao Brasil e tira fotos com fãs O artista fará apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro e na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro

O cantor Shawn Mendes desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 27, onde irá realizar dois shows nos próximos dias 29 e 30. A chegada do artista movimentou as redes sociais com a hashtag #WelcometoBrazilShawn. As apresentações do artista no Brasil ocorrerão no Allianz Parque, na capital paulista, na Jeu...