Magazine Shawn Mendes cancela show no Brasil horas antes da apresentação A segunda noite de apresentação do cantor canadense em São Paulo teve que ser cancelada por recomendação médica

O segundo show que o cantor Shawn Mendes faria em São Paulo, no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, na noite deste sábado, 30, foi cancelado, segundo sua produção, "por motivos de saúde". Seu estado de saúde não é grave, como afirma a produção do artista, mas a recomendação médica é para que ele não suba ao palco na noite do sábado. Um comunicado oficial informa que...