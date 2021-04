A Agência Tributária da Espanha confirmou que a cantora Shakira fraudou 14,5 milhões de euros (R$ 97 milhões) em impostos entre 2012 e 2014. Segundo fontes ouvidas pela Agência Efe, os técnicos do órgão, que atua como uma receita federal, refutaram argumentos da defesa da cantora de que ela não morava no país no período.

Eles mostraram a agenda de shows e apresentações na televisão de Shakira que provariam que ela ficou menos de 184 dias na Espanha em um ano e, desta forma, não deveria ser obrigada a pagar impostos no país.

A investigação do governo espanhol, porém, aponta que a artista colombiana fingia não residir na Espanha e escondeu sua renda por meio de uma rede de empresas. Reportagem de setembro de 2020 do El País apontava que ela teria 14 empresas de fachada em paraísos fiscais como nas Ilhas Virgens e nas Ilhas Caymã para não precisar pagar impostos espanhóis.

Segundo o jornal espanhol El Periódico de Catalunya, o chefe do Tribunal de Instrução número 2 de Esplugues de Llobregat, em Barcelona, convocou para 8 de julho depoimentos dos técnicos da Agência Tributária e de especialistas da defesa da cantora sobre o caso.

A defesa de Shakira afirma que ela só fixou residência na Espanha em 2015, quando nasceu o seu segundo filho, Sasha, fruto do seu relacionamento com o jogador do Barcelona, Gerard Piqué. Até então, ela disse ao juiz que vivia no exterior, porque era jurada do programa The Voice, nos Estados Unidos, e fazia shows internacionais.