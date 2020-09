Magazine Shakira é investigada por suposta sonegação de R$ 90 milhões na Espanha Jornal El País apresentou dossiê contra a cantora colombiana

A cantora colombiana Shakira, 43, terá muito trabalho para tentar se explicar. Isso porque o jornal El País fez um dossiê contra ela, mostrando que ela supostamente teria sonegado mais de R$ 90 milhões em impostos no país onde mora com o marido e jogador de futebol do Barcelona Piqué. Segundo a reportagem, Shakira é investigada sobretudo pelos anos de 2012 a...