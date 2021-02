Magazine Sexualidade e política

Gal nunca foi de falar abertamente sobre sua sexualidade, algo que ela diz estar presente nas entrelinhas. “O caminho, a história de uma pessoa já mostra o que ela é. E eu, no auge dos meus 75 anos, meu querido, não vou entrar nessa polêmica do mundo atual.” Na comemoração dos 75 anos dela, no ano passado, Gal fez uma live que teve alguns problemas técnicos e chamou a at...