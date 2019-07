Magazine Sexta temporada de “How to Get Away With Murder” será a última

Após cinco temporadas de sucesso, a série How to Get Away With Murder chega ao fim na sexta temporada. A informação foi revelada pelo perfil oficial da série no Twitter, que também divulgou a data de estreia da nova temporada: 26 de setembro.O enredo de How to Get Away With Murder gira em torno da vida de Annalise Keating, advogada criminal e professora de direito na Uni...