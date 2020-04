O apresentador do programa "No Balaio", da TV Anhanguera, Waldemar Neto, conhecido como “Seu Waldemar”, segue internado com coronavírus em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em um hospital de Goiânia, em estado grave, mas as avaliações animadoras.

Nesta quarta-feira (1º), de acordo com informações da família do humorista, o boletim médico informou que não houve regressão no quadro clínico, seguindo bem a pressão arterial, sem febre e demais avaliações clinicas realizadas.

Assim como na última nota divulgada, foi reafirmada que a recuperação exige tempo de segurança e que o apresentador está respaldado por um acompanhamento minucioso e muito cuidadoso por parte dos médicos.

O humorista foi diagnosticado com coronavírus no dia 25 de março.

A família ressalta que Waldemar tem 33 anos, sempre foi esportista, praticante de futevôlei e futebol, e não possui histórico atual de comorbidades.

O humorista começou a sentir os primeiros sintomas no dia 18 de março e logo buscou auxílio médico. Ele seguiu em isolamento, mas foi levado para o hospital na noite da última segunda-feira (23). O primeiro diagnóstico foi de pneumonia.

Lavar as mãos de forma correta, uso de álcool em gel, máscaras, evitar contato pessoal e aglomerações de pessoas são algumas das orientações para evitar o contágio da doença.

Por fim, a família do humorista reforçou um pedido que vem sendo feito por todos os órgãos de saúde: fiquem em casa, e ressalta que o vírus não escolhe perfil, gênero ou idade para se manifestar de forma tão grave.

Nós do O POPULAR estamos torcendo pela recuperação do 'Seu Waldemar’.