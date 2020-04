O apresentador do programa No Balaio, 'Seu Waldemar' segue internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), aqui em Goiânia. Ele está no hospital há quase um mês e durante esse tempo ele lutou e curou da covid-19 e de uma pneumonia.

Agora, segundo nota divulgada nesta quarta-feira (22), o humorista segue em tratamento e fazendo vários exames a respeito de complicações por uma nova infecção bacteriológica, além de efeitos colaterais causados pelo novo coronavírus.

Segundo a família, Waldemar está acordado e consciente. O jovem fala pouco e segue sendo observado de perto pela equipe médica

No último dia 17 de abril, foi confirmado que Seu Waldemar havia se curado da Covid-19, com os exames de Sorologia IGG e IGM apresentando o diagnóstico como “não detectado”, ou seja, livre do coronavírus.

A família, os amigos e o escritório agenciador do artista, agradecem o carinho e pedem para que todos permaneçam em oração com pensamentos positivos.

O humorista foi diagnosticado com coronavírus no dia 25 de março.

A família ressalta que Waldemar tem 33 anos, sempre foi esportista, praticante de futevôlei e futebol, e não possui histórico atual de comorbidades.

O humorista começou a sentir os primeiros sintomas no dia 18 de março e logo buscou auxílio médico. Ele seguiu em isolamento, mas foi levado para o hospital na noite do dia 23 de março. O primeiro diagnóstico foi de pneumonia.

Nós do O POPULAR estamos torcendo pela recuperação do 'Seu Waldemar’.