As últimas notícias do estado de saúde do apresentador Waldemar Neto, conhecido como "Seu Waldemar" são animadoras, segundo informações da família. O humorista, que está com o novo coronavírus, saiu do processo de sedação e começou a despertar no último domingo (5).

O apresentador do programa "No Balaio", da TV Anhanguera, não utiliza mais a respiração mecânica, está se comunicando bem e até já fez um pedido para a equipe médica do hospital onde está internado em Goiânia: quer comer pamonha. Ele também correspondeu com gestos o carinho e amor que vem sentindo de todos.

Ainda de acordo com a nota, a recuperação dele exige tempo de segurança, e Waldemar continua está na UTI, respaldado por um acompanhamento minucioso e muito cuidadoso por parte dos médicos pois o pulmão foi bem afetado.

A família, os amigos e o escritório agenciador do artista, agradecem o carinho e pedem para que todos permaneçam em oração com pensamentos positivos.