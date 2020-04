Um dia depois de deixar o hospital, após mais de 30 dias internado, o apresentador do programa No Balaio, da TV Anhanguera, Seu Waldemar, publicou uma foto no Instagram com o filho, que ainda é um bebê. Na legenda da publicação, ele escreveu: “Imagem sobre o reencontro marcante entre Pai e Filho... Gratidão à vida”.

Waldemar, que tem 33 anos, recebeu alta hospitalar na segunda-feira (27). Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia, tratando de Covid-19.

O humorista apresentou os primeiros sintomas de coronavírus no dia 18 de março e o diagnóstico foi confirmado no dia 25 do mesmo mês. Durante todo o período ficou em tratamento e isolamento. No dia 6 de abril, foi tirada a sedação e ele até pediu pamonha. Em 17 de abril, Waldemar passou por novos exames que não detectaram a presença do novo vírus.

Mesmo curado do novo coronavírus, Seu Waldemar continuou no hospital para tratar de uma infecção bacteriana. Ele saiu da UTI na quinta-feira (23) e dois dias depois gravou um vídeo agradecendo a força que vinha recebendo.