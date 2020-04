Em vídeo divulgado neste sábado (25), o apresentador Seu Waldemar, do programa “No Balaio”, da TV Anhanguera, agradeceu o apoio e as orações que tem recebido no último mês. Durante 32 dias, o humorista ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Goiânia, em decorrência da Covid-19 e de uma pneumonia.

“Galera, Seu Waldemar aqui. Queria agradecer a todas as orações e falar que daqui a pouco, em breve, a gente “tá” junto, viu. Um beijo e obrigado por todas as orações”, afirma o apresentador em um breve vídeo divulgado nas redes sociais.

Na última quinta-feira (23), uma nota postada no Instagram de Seu Waldemar revelou que o humorista tinha deixado a UTI e que seguia com o tratamento em um apartamento, sob cuidados médicos.

“Waldemar segue com pequenos efeitos colaterais que serão tratados nos próximos dias. Lembrando que o mesmo está com teste negativo para o Covid-19, o qual havia sido detectado no dia 17 de abril”, afirmava a nota da assessoria do apresentador.

Confira o recado do Seu Waldemar: