Na tarde desta quinta-feira (23), foi anunciado que o apresentador do programa No Balaio, da TV Anhanguera, Seu Waldemar deixou a UTI. Ele segue o tratamento em apartamento, sob cuidados médicos.

Segundo nota divulgada por sua assessoria, ele está animado e querendo saber o que ocorreu no período em que esteve internado. O apresentador tem, também, estado em diálogo com familiares e com o corpo clínico do hospital. "Agora é um momento de repouso e renovação das forças, mediante os 32 dias passados em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", diz a nota.

Seu Waldemar havia apresentado exame positivo para coronavírus, mas já se recuperou, agora ele trata de uma nova infecção. Leia nota íntegra:

As evoluções positivas do tratamento fizeram com que o Waldemar saísse da UTI nesta quinta-feira. Uma grande vitória para o processo de reabilitação. Ele segue o tratamento em apartamento, seguindo os cuidados médicos. Ele está animado, querendo saber do que ocorreu neste período, em diálogo com familiares e corpo clínico. Agora é um momento de repouso e renovação das forças, mediante os 32 dias passados em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Waldemar segue com pequenos efeitos colaterais que serão tratados nos próximos dias. Lembrando que o mesmo está com teste negativo para o COVID-19, o qual, havia sido detectado no dia 17 de abril .

Essa boa evolução no quadro é um resultado do carinho, torcida e principalmente as orações de todos.