O humorista e apresentador Waldemar Neto, mais conhecido pelo público como 'Seu Waldemar', está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) daqui de Goiânia. Ele foi diagnosticado com pneumonia.

Veja a postagem na rede social do apresentador:

De acordo com o último boletim médico, divulgado na manhã desta terça-feira (24), 'Seu Waldemar' está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.



Por precaução, o apresentador do ''No Balaio'', da TV Anhanguera, realizou exame para a detecção do coronavírus, mas o resultado ainda não foi divulgado.



No momento, ele está isolado e não pode receber a visita de ninguém, nem mesmo dos familiares.



Waldemar iniciou a medicação indicada por uma infectologista e deve seguir o tratamento por mais cinco dias.

A direção da TV Anhanguera afirmou que “está torcendo pela recuperação e para que ele possa estar de volta em breve ao programa “No Balaio”, exibido aos sábados.

Nós do O POPULAR também torcemos e desejamos a recuperação do 'Seu Waldemar'.