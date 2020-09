Magazine Seu sobrenome é sucesso MC Niack emplacou os maiores hits da pandemia sem nunca ter pisado em um palco

A respostas é simples: “Estou me preparando, já que eu nunca subi num palco”. Quem a dá, rindo, é um garoto com o cabelo parte raspado, parte rosa, em frente a uma parede branca. “Comecei totalmente na internet. Nunca tinha feito show, e essa pandemia aí me ajudou a crescer a música. As pessoas estão em casa, ouvindo música, querendo se entreter.” Ele é MC Nia...