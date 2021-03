Magazine Seu nome é Welket Bungué Conheça o o ator que fez novela e filmes no Brasil antes de brilhar no filme Berlin Alexanderplatz

Inglês, alemão, creole. As três línguas são faladas pelo ator Welket Bungué, de 33 anos, ao longo das três horas de Berlin Alexanderplatz, em cartaz no streaming agora (no Now e no Looke, Apple TV, Google Play e Microsoft). Na nova versão da trama, um clássico da literatura alemã, ele é um refugiado que encontra um destino trágico em meio à violência, o sexo e as...