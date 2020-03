Magazine Seu Francisco volta a ser internado em hospital de Goiânia Pai de Zezé di Camargo e Luciano tem enfisema pulmonar

O pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano, seu Francisco, voltou a ser internado no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. Ele entrou no domingo (01) e deve ser liberado nesta segunda-feira (02), após às 14h, depois de realizar exames de rotina. As informações são do empresário Emanoel Camargo, um dos filhos de Francisco. Nos últimos dois a...