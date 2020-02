Magazine Seu Francisco deixa UTI em Goiânia e Zezé grava vídeo explicando o estado de saúde do pai Pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano estava desde sexta-feira (14) na UTI. Já Luciano celebrou a recuperação

O pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano, seu Francisco, recebeu alta, na manhã desta segunda-feira (17), da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. Internado desde sexta-feira (14), devido a um enfisema pulmonar, agora ele segue para um quarto do hospital. ...