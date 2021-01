Magazine Seu Armando está de volta à Escolinha do Professor Raimundo Personagem interpretado por Evando Mesquita improvisa na pandemia para mimar o professor Raimundo

No primeiro episódio da Escolinha do Professor Raimundo do ano, a aula vai ser reforçada neste domingo. Em um episódio duplo com a turma pra lá de afiada, quem promete “causar” com muito “sambarilove” é o seu Armando Volta (Evandro Mesquita). O malandro carioca é um dos alunos mais queridos do Professor Raimundo (Bruno Mazzeo). Mirando a tão sonhada nota dez, ele ...