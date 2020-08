Magazine Setor cultural em Goiás recebeu R$ 1,5 milhão durante a pandemia, diz governo Segundo o Estado de Goiás, os recursos são do Fundo de Arte e Cultura (FAC) relativos aos editais de 2018 e beneficiaram artistas que continuaram as atividades de forma virtual

O Governo de Goiás informou que, durante a pandemia da Covid-19, nos meses de março a julho, foi repassado quase R$ 1,5 para o setor cultural do Estado. Segundo o governo, os recursos são do Fundo de Arte e Cultura (FAC) relativos aos editais de 2018. De acordo com o Estado, a verba foi disponibilizada para artistas que continuaram as atividades de forma virtual. Entre ...